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Флешмоб "Велосипедом на роботу" пройшов у столиці

Флешмоб "Велосипедом на роботу" пройшов у столиці

Київ • УНН

 • 14895 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Жителі Києва у вівторок зранку приєдналися до весняного дня "Велосипедом на роботу", метою якого є популяризація велосипеда як транспорта. Про це УНН повідомили в Асоціації велосипедистів Києва.

До флешмобу “Велосипедом на роботу”, зокрема, долучився мер Києва Віталій Кличко.

Учасники акції, яку організовують кілька разів на рік, зустрілися перед роботою в Маріїнському парку. Учасники приїжджали як поодинці, так і в складі організованих і корпоративних колон з різних районів Києва.

"Користувачів велосипеда в Києві багато і цифра щодня збільшується. Зараз в погожий день на вулицях міста є близько 7000 велосипедистів. Найболючіше для користувача велосипеда в Києві - це відсутність безпечної велоінфраструктури", - заявила директорка Асоціації велосипедистів Києва Анастасія Макаренко.

Нагадаємо, у лютому кияни взяли участь в акції “Велосипедом на роботу”.

Українські Національні Новини

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