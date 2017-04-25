Флешмоб "Велосипедом на роботу" пройшов у столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Жителі Києва у вівторок зранку приєдналися до весняного дня "Велосипедом на роботу", метою якого є популяризація велосипеда як транспорта. Про це УНН повідомили в Асоціації велосипедистів Києва.
До флешмобу “Велосипедом на роботу”, зокрема, долучився мер Києва Віталій Кличко.
Учасники акції, яку організовують кілька разів на рік, зустрілися перед роботою в Маріїнському парку. Учасники приїжджали як поодинці, так і в складі організованих і корпоративних колон з різних районів Києва.
"Користувачів велосипеда в Києві багато і цифра щодня збільшується. Зараз в погожий день на вулицях міста є близько 7000 велосипедистів. Найболючіше для користувача велосипеда в Києві - це відсутність безпечної велоінфраструктури", - заявила директорка Асоціації велосипедистів Києва Анастасія Макаренко.
Нагадаємо, у лютому кияни взяли участь в акції “Велосипедом на роботу”.