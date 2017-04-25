Флешмоб "На велосипеде на работу" прошел в столице
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Жители Киева во вторник утром присоединились к весеннему дню "На велосипеде на работу", целью которого является популяризация велосипеда как транспорта. Об этом УНН сообщили в Ассоциации велосипедистов Киева.
К флешмобу "На велосипеде на работу", в частности, присоединился мэр Киева Виталий Кличко.
Участники акции, которую организуют несколько раз в год, встретились перед работой в Мариинском парке. Участники приезжали как в одиночку, так и в составе организованных и корпоративных колонн из разных районов Киева.
"Пользователей велосипеда в Киеве много и цифра ежедневно увеличивается. Сейчас в погожий день на улицах города есть около 7000 велосипедистов. Самое больное для пользователя велосипеда в Киеве - это отсутствие безопасной велоинфраструктуры", - заявила директор Ассоциации велосипедистов Киева Анастасия Макаренко.
Напомним, в феврале киевляне приняли участие в акции "На велосипеде на работу".