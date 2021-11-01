ФК "Зоря" завоював розгромний виграш в чемпіонаті України
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Луганська "Зоря" в матчі 13-го туру чемпіонату України в гостях нанесла нищівну поразку харківському "Металісту 1925", передає УНН з посиланням на сайти команд.
Деталі
За гостей двоє гравців встигли оформити дублі — Гладкий забивав на 38 і 71 хвилинах, а Аллах’яр на 9-й і 55 хвилинах. Також забивав Овусу і Алібеков. За харків’ян м’яч-престижу забив Ременюк — 1:6.
Отже, “Зоря” набрала 26 очок і займає третє місце в турнірній таблиці, але в найближчого переслідувача “Ворскли” є матч у запасі. У “Металіста 1925” на сім залікових пунктів менше і вони розташовані на восьмій позиції.
Доповнення
“Зоря” у наступному турі прийматиме “Верес”, а “Металіст 1925” в гостях змагатиметься із “Олександрією”.