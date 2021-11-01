ФК "Заря" завоевал разгромный выигрыш в чемпионате Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Луганская "Заря" в матче 13-го тура чемпионата Украины в гостях нанесла сокрушительное поражение харьковскому "Металлисту 1925", передает УНН со ссылкой на сайты команд.
Подробности
За гостей двое игроков успели оформить дубли — Гладкий забивал на 38 и 71 минутах, а Аллахьяр на 9-й и 55 минутах. Также забивал Овусу и Алибеков. За харьковчан мяч-престижа забил Ременюк — 1:6.
Итак, “Заря” набрала 26 очков и занимает третье место в турнирной таблице, но у ближайшего преследователя “Ворсклы” есть матч в запасе. У “Металлиста 1925” на семь зачетных пунктов меньше и они расположены на восьмой позиции.
Дополнение
“Заря” в следующем туре будет принимать “Верес”, а “Металлист 1925” в гостях сразится с “Александрией”.