ФК "Зоря" відновив тренувальний процес

Гравці пройшли медичне обстеження і тренувальний процес стартував. Поки що в планах "чорно-білих" виключно одноразові тренування.

Відзначимо, що луганський колектив йде другим в турнірній таблиці УПЛ ведучи боротьбу за потрапляння в зону Ліги чемпіонів.

Клуб випереджає "Динамо" за додатковими показниками при рівній кількості набраних очок.