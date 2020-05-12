ФК "Зоря" відновив тренувальний процес
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Після послаблення карантинних заходів урядом України, луганська "Зоря", згідно з рекомендаціями Української Асоціації Футболу, виключно дотримуючись всіх правил дистанціювання і дезінфекції, приступила до тренувального процесу в закритому режимі на навчально-тренувальній базі. Про це інформує пресслужба клубу, передає УНН.
Гравці пройшли медичне обстеження і тренувальний процес стартував. Поки що в планах "чорно-білих" виключно одноразові тренування.
Відзначимо, що луганський колектив йде другим в турнірній таблиці УПЛ ведучи боротьбу за потрапляння в зону Ліги чемпіонів.
Клуб випереджає "Динамо" за додатковими показниками при рівній кількості набраних очок.