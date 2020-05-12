ФК "Заря" возобновил тренировочный процесс

Игроки прошли медицинское обследование и тренировочный процесс стартовал. Пока в планах "черно-белых" исключительно одноразовые тренировки.

Отметим, что луганский коллектив идет вторым в турнирной таблице УПЛ ведя борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов.

Клуб опережает "Динамо" по дополнительным показателям при равном количестве набранных очков.