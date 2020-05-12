ФК "Заря" возобновил тренировочный процесс
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. После ослабления карантинных мер правительством Украины, луганская "Заря", согласно рекомендациям Украинской Ассоциации Футбола, исключительно соблюдая все правила дистанцирования и дезинфекции, приступила к тренировочному процессу в закрытом режиме на учебно-тренировочной базе. Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает УНН.
Игроки прошли медицинское обследование и тренировочный процесс стартовал. Пока в планах "черно-белых" исключительно одноразовые тренировки.
Отметим, что луганский коллектив идет вторым в турнирной таблице УПЛ ведя борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов.
Клуб опережает "Динамо" по дополнительным показателям при равном количестве набранных очков.