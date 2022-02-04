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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 39033 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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ФК "Зоря" оголосив про нового молодого оборонця в складі команди

ФК "Зоря" оголосив про нового молодого оборонця в складі команди

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Центральний захисник Валерій Дубко відсьогодні – гравець луганської "Зорі". Про це інформує прес-служба команди з Луганську, передає УНН.

Деталі

Дубко розпочинав кар’єру з молодіжного складу "Ворскли". Потім пробився до основного складу полтавчан, де дебютував 19 червня 2020 року. Далі був перехід до київського "Динамо", а згодом став одеським "Чорноморцем", де Валерій був стабільним гравцем основи.

Варто зазначити, що в цьому сезоні він відіграв за "Чорноморець" 18 ігор, більшість із них по 90 хвилин. Голів не забивав.

Контракт з новим клубом буде діяти до 31 грудня 2025 року.

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Українські Національні Новини

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