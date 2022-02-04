ФК "Зоря" оголосив про нового молодого оборонця в складі команди
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Центральний захисник Валерій Дубко відсьогодні – гравець луганської "Зорі". Про це інформує прес-служба команди з Луганську, передає УНН.
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Дубко розпочинав кар’єру з молодіжного складу "Ворскли". Потім пробився до основного складу полтавчан, де дебютував 19 червня 2020 року. Далі був перехід до київського "Динамо", а згодом став одеським "Чорноморцем", де Валерій був стабільним гравцем основи.
Варто зазначити, що в цьому сезоні він відіграв за "Чорноморець" 18 ігор, більшість із них по 90 хвилин. Голів не забивав.
Контракт з новим клубом буде діяти до 31 грудня 2025 року.
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