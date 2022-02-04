ФК "Заря" объявил о новом молодом защитнике в составе команды
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Центральный защитник Валерий Дубко с сегодняшнего дня игрок луганской "Зари". Об этом информирует пресс-служба команды из Луганска, передает УНН.
Детали
Дубко начинал карьеру с молодежного состава "Ворсклы". Затем пробился в основной состав полтавчан, где дебютировал 19 июня 2020 года. Дальше был переход в киевское "Динамо", а впоследствии стал одесским "Черноморцем", где Валерий был стабильным игроком основы.
Стоит отметить, что в этом сезоне он отыграл за "Черноморец" 18 игр, большинство из них по 90 минут. Голов не забивал.
Контракт с новым клубом будет действовать до 31 декабря 2025 года.
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