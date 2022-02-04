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15 марта, 19:03 • 102831 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 134500 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 118617 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 112499 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102177 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100161 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 87579 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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ФК "Заря" объявил о новом молодом защитнике в составе команды

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 февраля. УНН. Центральный защитник Валерий Дубко с сегодняшнего дня игрок луганской "Зари". Об этом информирует пресс-служба команды из Луганска, передает УНН.

Детали

Дубко начинал карьеру с молодежного состава "Ворсклы". Затем пробился в основной состав полтавчан, где дебютировал 19 июня 2020 года. Дальше был переход в киевское "Динамо", а впоследствии стал одесским "Черноморцем", где Валерий был стабильным игроком основы.

Стоит отметить, что в этом сезоне он отыграл за "Черноморец" 18 игр, большинство из них по 90 минут. Голов не забивал.

Контракт с новым клубом будет действовать до 31 декабря 2025 года.

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