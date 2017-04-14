ФК “Зірка” зіграє вдома проти “Карпат” та “Дніпра”

ДНІПРО-КИЇВ. 14 квітня. УНН. Стали відомі дати та час початку матчів 27-го та 28-го турів Ліги Парі-Матч. Кропивницька “Зірка” проведе два домашніх поєдинки поспіль — з “Карпатами” та “Дніпром”. Про це УНН-Центр повідомили у прес-службі ФК “Зірка”.