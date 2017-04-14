ФК "Звезда" сыграет дома против "Карпат" и "Днепра"

Сначала, 29 апреля, Кропивницкая команда будет принимать львовские "Карпаты". Начало - в 14:00. Затем, 7 мая, подопечные Романа Монарева противостоять футбольному клубу "Днепр". Начало - в 17:00.

Напомним, матч между ФК "Александрия" и ФК "Олимпик" состоится в субботу, 22 апреля.