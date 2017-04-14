ФК "Звезда" сыграет дома против "Карпат" и "Днепра"
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 14 апреля. УНН. Стали известны даты и время начала матчей 27-го и 28-го туров Лиги Пари-Матч. Кропивницкая "Звезда" проведет два домашних поединка подряд - с "Карпатами" и "Днепром". Об этом УНН-Центр сообщили в пресс-службе ФК "Звезда".
Сначала, 29 апреля, Кропивницкая команда будет принимать львовские "Карпаты". Начало - в 14:00. Затем, 7 мая, подопечные Романа Монарева противостоять футбольному клубу "Днепр". Начало - в 17:00.
Напомним, матч между ФК "Александрия" и ФК "Олимпик" состоится в субботу, 22 апреля.