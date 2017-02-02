ФК "Зірка" зазнав поразки у результативній грі із болгарським "Бероє"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Кропивницька “Зірка” провела третю товариську гру на навчально-тренувальному зборі на Кіпрі. Суперником команди був болгарський ПФК “Бероє” з міста Стара Загора, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФК “Зірка”.
У першому таймі підопічні Романа Монарьова більше часу проводили на половині поля болгар. Але реалізувати свої нагоди ніяк не вдавалося. “Бероє” ж побудував свою гру на контратаках і чекав на свій шанс у швидких випадах та домігся свого. На тридцятій хвилині вихід сам на сам призвів до взяття воріт “Зірки”. Жуніор Мапуку обіграв Романа Льопку й забив уже в порожні ворота — 0:1.
Зрівняти рахунок кропивничанам вдалось на останній хвилині першого тайму. У ході багатоходової комбінації Олексій Чичиков відпасував на Артема Сітала, який знайшов у штрафному майданчику самотнього Павла Полегенька. 28-й номер українців потужно пробив у ближній кут — 1:1.
Та за дві хвилини після свистка з перерви “Бероє” забив другий гол. Борислав Цонев з лінії штрафного майданчика поцілив практично в “дев’ятку” — 1:2. Але знову ж таки “Зірці” вдалось швидко відігратися. На 52-й хвилині О.Чичиков заробив пенальті, котрий ударом у нижній лівий кут реалізував Андрій Бацула.
Після цього на полі спостерігалась обопільно гостра гра. Однак свій момент реалізувати зуміли болгари. Після позиційної помилки лінії захисту кропивничан Борислав Цонев опинився практично віч-на-віч з Р.Льопкою й перекинув його — 2:3.
Варто зазначити, що для “Зірки” це перша поразка на зборі у Кіпрі. Раніше український колектив зіграв у нічию із румунською “Астрою” (1:1) та обіграли угорський “Мезйокйовешд” (2:1)
Нагадаємо, що 3-го лютого “Зірці” протистоятиме ФК “Вісла” з міста Плоцьк.