ФК "Звезда" потерпел поражение в результативной игре с болгарским "Берое"

ukru
Эксклюзив
14:19 • 26581 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12:58 • 80807 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12:20 • 115903 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 106453 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 116820 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 128056 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 139659 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144163 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 132138 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
11 марта, 13:46 • 122056 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

12 марта, 05:54 • 129785 просмотра
"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

12 марта, 08:41 • 64592 просмотра
Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

09:56 • 101721 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

10:15 • 113081 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12:19 • 80510 просмотра
публикации
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 5467 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 37752 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12:20 • 115903 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 158896 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 193492 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 131898 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 140458 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 145715 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 144576 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 148182 просмотра
Актуальное
ФК "Звезда" потерпел поражение в результативной игре с болгарским "Берое"

ФК "Звезда" потерпел поражение в результативной игре с болгарским "Берое"

Киев • УНН

 • 9025 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Кропивницкая "Звезда" провела третью товарищескую игру на учебно-тренировочном сборе на Кипре. Соперником команды был болгарский ПФК "Берое" из города Стара Загора, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФК "Звезда".

В первом тайме подопечные Романа Монарева больше времени проводили на половине поля болгар. Но реализовать свои возможности никак не удавалось. "Берое" же построил свою игру на контратаках и ждал своего шанса в быстрых выпадах и добился своего. На тридцатой минуте выход один на один привел к взятию ворот «Звезды». Жуниор Мапуку обыграл Романа Льопку и забил уже в пустые ворота - 0: 1.

Сравнять счет кропивничанам удалось на последней минуте первого тайма. В ходе многоходовой комбинации Алексей Чичиков отпасовал на Артема Ситала, который нашел в штрафной одинокого Павла Полегенького. 28-й номер украинцев мощно пробил в ближний угол - 1: 1.

И за две минуты после свистка с перерыва "Берое" забил второй гол. Борислав Цонев с линии штрафной попал практически в "девятку" - 1: 2. Но опять же "Звезде" удалось быстро отыграться. На 52-й минуте О.Чичиков заработал пенальти, который ударом в нижний левый угол реализовал Андрей Бацула.

После этого на поле наблюдалась обоюдно острая игра. Однако свой момент реализовать сумели болгары. После позиционной ошибки линии защиты кропивничан Борислав Цонев оказался практически один на один с Р.Льопкою и перебросил его - 2: 3.

Стоит отметить, что для "Звезды" это первое поражение на сборе на Кипре. Ранее украинский коллектив сыграл вничью с румынской "Астрой" (1: 1) и обыграли венгерский "Мезёкёвешд" (2: 1)

Напомним, что 3-го февраля "Звезде" будет противостоять ФК "Висла" из города Плоцк.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы