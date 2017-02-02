ФК "Звезда" потерпел поражение в результативной игре с болгарским "Берое"

В первом тайме подопечные Романа Монарева больше времени проводили на половине поля болгар. Но реализовать свои возможности никак не удавалось. "Берое" же построил свою игру на контратаках и ждал своего шанса в быстрых выпадах и добился своего. На тридцатой минуте выход один на один привел к взятию ворот «Звезды». Жуниор Мапуку обыграл Романа Льопку и забил уже в пустые ворота - 0: 1.

Сравнять счет кропивничанам удалось на последней минуте первого тайма. В ходе многоходовой комбинации Алексей Чичиков отпасовал на Артема Ситала, который нашел в штрафной одинокого Павла Полегенького. 28-й номер украинцев мощно пробил в ближний угол - 1: 1.

И за две минуты после свистка с перерыва "Берое" забил второй гол. Борислав Цонев с линии штрафной попал практически в "девятку" - 1: 2. Но опять же "Звезде" удалось быстро отыграться. На 52-й минуте О.Чичиков заработал пенальти, который ударом в нижний левый угол реализовал Андрей Бацула.

После этого на поле наблюдалась обоюдно острая игра. Однако свой момент реализовать сумели болгары. После позиционной ошибки линии защиты кропивничан Борислав Цонев оказался практически один на один с Р.Льопкою и перебросил его - 2: 3.

Стоит отметить, что для "Звезды" это первое поражение на сборе на Кипре. Ранее украинский коллектив сыграл вничью с румынской "Астрой" (1: 1) и обыграли венгерский "Мезёкёвешд" (2: 1)

Напомним, что 3-го февраля "Звезде" будет противостоять ФК "Висла" из города Плоцк.