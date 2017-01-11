ФК "Зірка" проведе тренувальний збір на Кіпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Футболісти та тренери кропивницької "Зірки" повернулись з зимових канікул та оголосили підготовчий план до другої частини чемпіонату України. Про це інформує сайт ФК "Зірка", передає УНН.
Спочатку "Зірка" проведе невеликий навчально-тренувальний збір вдома, в Кропивницькому, де буде зроблено акцент на фізичну підготовку футболістів.
Вже 24 січня команда вирушить на тренувальний збір до міста Ая-Напа, що на Кіпрі. Там "Зірка" буде до 23 лютого й проведе ряд контрольних поєдинків. Суперники та дати проведення матчів стануть відомими пізніше.
Нагадаємо, що "Зірка" після 18 турів розмістилася на 8-й сходинці УПЛ – 18 очок.
Як повідомляв УНН, гравці київського "Динамо" розпочали індивідуальні тренування перед зборами.