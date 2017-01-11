ФК "Звезда" проведет тренировочный сбор на Кипре
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Футболисты и тренеры Кропивницкой "Звезды" вернулись с зимних каникул и объявили подготовительный план ко второй части чемпионата Украины. Об этом сообщает сайт ФК "Звезда", передает УНН.
Сначала "Звезда" проведет учебно-тренировочный сбор дома, в Кропивницком, где будет сделан акцент на физическую подготовку футболистов.
Уже 24 января команда будет отправится на тренировочный сбор в город Айя-Напа, что на Кипре. Там "Звезда" будет до 23 февраля и проведет ряд контрольных поединков. Соперники и даты проведения матчей станут известны позже.
Напомним, что "Звезда" после 18 туров разместилась на 8-й строчке УПЛ - 18 очков.
Как сообщал УНН, игроки киевского "Динамо" начали индивидуальные тренировки перед собранием.