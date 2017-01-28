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ФК "Зірка" переміг угорський клуб у контрольному поєдинку на Кіпрі

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Кропивницька “Зірка” провела свій другий товариський матч на навчально-тренувальних зборах на Кіпрі. Суперником став середняк чемпіонату Угорщини ФК “Мезйокйовешд”. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФК “Зірка”.

На початку поєдинку “Зірці” вдалося забити швидкий гол. Уже на четвертій хвилині Олексій Чичиков уразив ворота угорців, замкнувши простріл з флангу. Але ще в першому таймі “Мезйокйовешду” вдалося відігратися. На 23-й хвилині після подачі з кутового сербський легіонер Лазар Веселіновіч вколотив м’яча в сітку кропивничан — 1:1.

За три хвилини тренерський штаб “Зірки” вимушений був замінити Євгена Паста, адже він отримав пошкодження задньої поверхні стегна. Замість нього на поле вийшов Роман Льопка. Ближче до завершення першої половини матчу угорці грубо порушили правила на Артемові Сітало, але штрафний удар дивідендів не приніс.

Другий гол підопічним Романа Монарьова вдалося забити вже на 70-й хвилині. Автором узяття воріт став Олександр Акименко, котрий відгукнувся на фланговий простріл від Андрія Бацули та встановив остаточний рахунок на табло — 2:1.

Нагадаємо, що наступний спаринг “Зірка” проведе 1 лютого проти болгарського ФК “Бероє”.

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