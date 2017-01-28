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ФК "Звезда" победил венгерский клуб в контрольном поединке на Кипре

ФК "Звезда" победил венгерский клуб в контрольном поединке на Кипре

Киев • УНН

 • 9009 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Кропивницкая "Звезда" провела свой второй товарищеский матч на учебно-тренировочных сборах на Кипре. Соперником стал середняк чемпионата Венгрии ФК "Мезёкёвешд". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФК "Звезда".

В начале поединка "Звезде" удалось забить быстрый гол. Уже на четвертой минуте Алексей Чичиков поразил ворота венгров, замкнув прострел с фланга. Но еще в первом тайме "Мезёкёвешд" удалось отыграться. На 23-й минуте после подачи с углового сербский легионер Лазарь Веселинович вколотил мяч в сетку кропивничан - 1: 1.

За три минуты тренерский штаб "Звезды" вынужден был заменить Евгения Паста, ведь он получил повреждение задней поверхности бедра. Вместо него на поле вышел Роман Льопка. Ближе к концу первой половины матча венгры грубо нарушили правила на Артеме Ситало, но штрафной удар дивидендов не принес.

Второй гол подопечным Романа Монарева удалось забить уже на 70-й минуте. Автором взятия ворот стал Александр Акименко, который откликнулся на фланговый прострел от Андрея Бацула и установил окончательный счет на табло - 2: 1.

Напомним, что следующий спарринг "Звезда" проведет 1 февраля против болгарского ФК "Берое".

Украинские Национальные Новости

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