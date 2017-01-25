ФК "Сталь" обіграв румунський "Тиргу-Муреш" у контрольному матчі в Туреччині

Гра, незважаючи на свій товариський статус, пройшла в досить бойових умовах. Арбітру матчу не раз доводилося карати гравців за грубу гру, особливо до перерви цим грішили представники румунської команди, яким за перші 45 хвилин було показано шість попереджень, одне з яких стало другим для сенегальського захисника Менді, в результаті чого йому довелося покинути поле ще за 10 хвилин до перерви.

Вже в компенсований арбітром час Бафтоі зіграв рукою в своїй штрафній площі, за що і був призначений пенальті, який чітко реалізував Васін −1:0. Не минуло й десяти хвилин по перерві, як рахунок подвоївся. Після подачі Задеракі з лівого флангу Комваліус у фірмовому стилі головою переправив м’яч у сітку воріт суперника — 2:0.

Варто відзначити, що перший матч на містку головного тренера “Сталі” провів білорус Леонід Кучук.