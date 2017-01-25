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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ФК "Сталь" обыграл румынский "Тыргу-Муреш" в контрольном матче в Турции

Киев • УНН

 • 6674 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. В товарищеском поединке в рамках подготовительного процесса ко второй части футбольного чемпионата Украины Каменская “Сталь” в Турции встретилась с румынским ФК “Тыргу-Муреш”, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФК “Сталь”.

Игра, несмотря на свой товарищеский статус, прошла в достаточно боевых условиях. Арбитру матча не раз приходилось наказывать игроков за грубую игру, особенно до перерыва этим грешили представители румынской команды, которым за первые 45 минут было показано шесть предупреждений, одно из которых стало вторым для сенегальского защитника Менди, в результате чего ему пришлось покинуть поле еще за 10 минут до перерыва.

Уже в компенсированное арбитром время Бафтои сыграл рукой в ​​своей штрафной площади, за что и было назначено пенальти, которые четко реализовал Васин 1: 0. Не прошло и десяти минут после перерыва, как счет удвоился. После подачи Задерака с левого фланга Комвалиус в фирменном стиле головой переправил мяч в сетку ворот соперника - 2: 0.

Стоит отметить, что первый матч на мостике главного тренера "Стали" провел белорус Леонид Кучук.

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