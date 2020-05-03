ФК "Слуцьк" продовжив переможну серію та очолив чемпіонат Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Двома поєдинками продовжилась програма 7-го туру чемпіонату Білорусі з футболу, передає УНН з посиланням на сайт чемпіонату.
Центральним протистоянням стала битва ФК "Динамо" з Мінська та "Слуцьку". Легіонер "Слуцьку" із Буркіна-Фасо Салу відкрив рахунок перед перервою, а на старті другої половини результат подвоїв інший уродженець Буркіна-Фасо Гафар.
Господарі зуміли тільки відіграти один м'яч ближче до завершення баталії. Автором голу став хорват Бручіч – 2:1.
У переможців на 73 хвилині на полі з'явився українець Тетеренко. Чеботаєв просидів всю гру на лаві для запасних.
В іншій баталії "Рух" з Бреста розписав мирову з "Городеєю" – 1:1.
Додамо, третя звитяга поспіль допомогла "Слуцьку" набрати 16 очок і вийти в одноосібні лідери.