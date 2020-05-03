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ФК "Слуцк" продлил победную серию и возглавил чемпионат Беларуси

Киев • УНН

 • 11706 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Двумя поединками продолжилась программа 7-го тура чемпионата Беларуси по футболу, передает УНН со ссылкой на сайт чемпионата.

ФК "Слуцк" продлил победную серию и возглавил чемпионат Беларуси

Центральным противостоянием стала битва ФК “Динамо” из Минска и “Слуцка”. Легионер “Слуцка” из Буркина-Фасо Салу открыл счет перед перерывом, а на старте второй половины результат удвоил другой уроженец Буркина-Фасо Гафар.

Хозяева сумели только отыграть один мяч ближе к завершению баталии. Автором гола стал хорват Бручич — 2:1.

У победителей на 73 минуте на поле появился украинец Тетеренко. Чеботаев просидел всю игру на скамейке запасных.

В другой баталии “Движение” из Бреста расписал мировую с “Городея” — 1:1.

Добавим, третья победа подряд помогла “Слуцку” набрать 16 очков и выйти в единоличные лидеры.

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