ФК "Шапекоенсе" провів перший офіційний матч після авіакатастрофи
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Бразильський "Шапекоенсе" провів перший офіційний поєдинок після авіакатастрофи, в якій загинули футболісти команди, інформує УНН з посиланням на телеканали "Футбол 1/2".
У матчі бразильської Прімейри-ліги у групі під номером 3 "Шапекоенсе" зустрівся на домашній арені з "Жоінвілем". Матч закінчився нічиєю 0:0.
Зауважимо, що уболівальники вшанували пам'ять загиблих гравців "Шапекоенсе" під час хвилини мовчання на 71-й хвилині поєдинку.
Відзначимо, що раніше відбувся поєдинок, присвячений трагедії футбольної команди "Шапекоенсе", в якому збірна Бразилії перемогла команду Колумбії з рахунком 1:0. Єдиний гол забив екс-вінгер київського "Динамо" Дуду.
Нагадаємо, що в катастрофі загалом загинув 71 чоловік. Із футболістів вижили лише троє гравців: Алан Рушель, Джексон Фольман і Хеліо Самп'єр Нето.
Як повідомляв УНН, КОНМЕБОЛ оголосила команду "Шапекоенсе" чемпіоном Южноамериканського кубку.