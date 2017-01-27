ФК "Шапекоэнсе" провел первый официальный матч после авиакатастрофы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Бразильский "Шапекоэнсе" провел первый официальный поединок после авиакатастрофы, в которой погибли футболисты команды, информирует УНН со ссылкой на телеканалы "Футбол 1/2".
В матче бразильской Примейра-лиги в группе под номером 3 "Шапекоэнсе" встретился на домашней арене с "Жоинвиль". Матч закончился вничью 0:0.
Заметим, что болельщики почтили память погибших игроков "Шапекоэнсе" во время минуты молчания на 71-й минуте поединка.
Отметим, что ранее состоялся поединок, посвященный трагедии футбольной команды "Шапекоэнсе", в котором сборная Бразилии победила команду Колумбии со счетом 1:0. Единственный гол забил экс-вингер киевского "Динамо" Дуду.
Напомним, что в катастрофе всего погиб 71 человек. Из футболистов выжили только трое игроков: Алан Рушель, Джексон Фольман и Хелио Сампьер Нето.
Как сообщал УНН, КОНМЕБОЛ объявила команду "Шапекоэнсе" чемпионом Южноамериканского кубка.