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ФК "Шапекоэнсе" провел первый официальный матч после авиакатастрофы

ФК "Шапекоэнсе" провел первый официальный матч после авиакатастрофы

Киев • УНН

 • 11387 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Бразильский "Шапекоэнсе" провел первый официальный поединок после авиакатастрофы, в которой погибли футболисты команды, информирует УНН со ссылкой на телеканалы "Футбол 1/2".

В матче бразильской Примейра-лиги в группе под номером 3 "Шапекоэнсе" встретился на домашней арене с "Жоинвиль". Матч закончился вничью 0:0.

Заметим, что болельщики почтили память погибших игроков "Шапекоэнсе" во время минуты молчания на 71-й минуте поединка.

Отметим, что ранее состоялся поединок, посвященный трагедии футбольной команды "Шапекоэнсе", в котором сборная Бразилии победила команду Колумбии со счетом 1:0. Единственный гол забил экс-вингер киевского "Динамо" Дуду.

Напомним, что в катастрофе всего погиб 71 человек. Из футболистов выжили только трое игроков: Алан Рушель, Джексон Фольман и Хелио Сампьер Нето.

Как сообщал УНН, КОНМЕБОЛ объявила команду "Шапекоэнсе" чемпионом Южноамериканского кубка.

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