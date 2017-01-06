ФК “Шапекоенсе” підписав двох гравців після авіакатастрофи
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Бразильський ФК “Шапекоенсе”, котрий втратив значну частину гравців після авіакатастрофи, оформив перші два трансфери в міжсезонні, повідомляє УНН з посиланням на сайт transfermarkt.
З клубу бразильської Серії В “Парана” до складу “Шапекоенсе” перейшов атакуючий півзахисник Надсон, трансферна ціна якого становить 800 тис. євро. Ще одним новачком “Шапекоенсе” став лівий захисник Дієго Ренан, котрий до цього моменту виступав за команду бразильської Серії А “Крузейро”. Трансферна вартість гравця 1 млн євро.
Відзначимо, що обидва переходи футболістів були оформлені безкоштовно.
Нагадаємо, “Шапекоенсе” запланував підписати 20 футболістів аби відновити склад команди після авіакатастрофи, в якій загинули 19 гравців і членів тренерського штабу.
Літак, на борту якого перебували гравці “Шапекоенсе”, зазнав аварії в Колумбії 28 листопада 2016 року. Гравці і тренерський штаб летіли на перший фінальний матч Південноамериканського кубка.