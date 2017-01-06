ФК "Шапекоенсе" подписал двух игроков после авиакатастрофы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Бразильский ФК "Шапекоенсе", который потерял значительную часть игроков после авиакатастрофы, оформил первые два трансфера в межсезонье, сообщает УНН со ссылкой на сайт transfermarkt.
Из клуба бразильской Серии В "Парана" в состав "Шапекоенсе" перешел атакующий полузащитник Надсон, трансферная цена которого составляет 800 тыс. евро. Еще одним новичком "Шапекоенсе" стал левый защитник Диего Ренан, который до этого момента выступал за команду бразильской Серии А "Крузейро". Трансферная стоимость игрока 1 млн евро.
Отметим, что оба перехода футболистов были оформлены бесплатно.
Напомним, "Шапекоенсе" запланировал подписать 20 футболистов чтобы обновить состав команды после авиакатастрофы, в которой погибли 19 игроков и членов тренерского штаба.
Самолет, на борту которого находились игроки "Шапекоенсе", потерпел крушение в Колумбии 28 ноября 2016 г. Игроки и тренерский штаб летели на первый матч Южноамериканского кубка.