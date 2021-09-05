ФК "Рух" підсилився нігерійськими та американським футболістами
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. ФК "Рух" оголосив про приєднання до команди трьох нігерійських гравців та американського нападника, передає УНН з посиланням на сайт команди.
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До "жовто-чорної" команди 20-річний форвард Осазе Тафарі Де Розаріо – вихованець академії "Нью-Йорк Сіті". Контракт з гравцем підписаний на 3 роки.
Також до "Руху" перейшли 19-річний захисник Ннабуіг’є Річмонд Чуквуемека, 18-річний хавбек Майкл Обаміна, а також 19-річний півзахисник Інносент Чідозі Одог. Контракти гравців з "жовто-чорними" розраховані на 4 роки. Усі троє футболістів є вихованцями нігерійської школи "Super Star International Academy".
Нагадаємо
Раніше до команди Леоніда Кучука на правах оренди приєднався Володимир Костевич.