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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 58366 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 138188 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 156625 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 125686 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 121527 просмотра

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ФК "Рух" усилился нигерийскими и американским футболистами

ФК "Рух" усилился нигерийскими и американским футболистами

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. ФК "Рух" объявил о присоединении к команде трех нигерийских игроков и американского нападающего, передает УНН со ссылкой на сайт команды.

Детали

В “желто-черной” команды 20-летний форвард Осазе Тафари Где Розарио — воспитанник академии “Нью-Йорк Сити”. Контракт с игроком подписан на 3 года.

Также в “Рух” перешли 19-летний защитник Ннабуигье Ричмонд Чуквуемека, 18-летний хавбек Майкл Обамина, а также 19-летний полузащитник Инносент Чидози одого. Контракты игроков из “желто-черными” рассчитаны на 4 года. Все трое футболистов являются воспитанниками нигерийской школы “Super Star International Academy”.

Напомним

Ранее в команду Леонида Кучука на правах аренды присоединился Владимир Костевич.

Украинские Национальные Новости

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