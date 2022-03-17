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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 56516 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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ФК "Реал" пожертвував для біженців України 1 млн євро

ФК "Реал" пожертвував для біженців України 1 млн євро

Київ • УНН

 • 90881 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Мадридський "Реал" пожертвував 1 млн євро для біженців з України, які змушені залишити країну через російську агресію, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Галактікос".

Деталі

Фінанси будуть передані Червоному Хресту та партнеру-фонду клубу в Україні. Крім того, повідомляють, що клуб із "Сантьяго Бернабеу" передасть партнерам 13 тисяч предметів одягу та спортивного інвентарю.

Також соціальні спортивні школи "Реала" в Україні (в Києві, Тернополі, Хмельницькому) отримають частину цих коштів.
Зазначено, що кампанія Фонду залишатиметься відкритою та збиратиме пожертвування і надалі.

Довідка

"Реал" був визнаний ФІФА найкращим футбольним клубом світу 20-го сторіччя. На його рахунку 65 національних трофеїв: рекордні 34 титули чемпіона Ла Ліги, а також 19 Кубків Короля, 11 Суперкубків Іспанії. Клуб є рекордсменом за кількістю перемог та голів у Лізі чемпіонів (13 разів).

Контекст

Титуловані англійський та німецький клуби провели акції підтримки України.

Українські Національні Новини

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