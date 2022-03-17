ФК "Реал" пожертвував для біженців України 1 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Мадридський "Реал" пожертвував 1 млн євро для біженців з України, які змушені залишити країну через російську агресію, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Галактікос".
Деталі
Фінанси будуть передані Червоному Хресту та партнеру-фонду клубу в Україні. Крім того, повідомляють, що клуб із "Сантьяго Бернабеу" передасть партнерам 13 тисяч предметів одягу та спортивного інвентарю.
Також соціальні спортивні школи "Реала" в Україні (в Києві, Тернополі, Хмельницькому) отримають частину цих коштів.
Зазначено, що кампанія Фонду залишатиметься відкритою та збиратиме пожертвування і надалі.
Довідка
"Реал" був визнаний ФІФА найкращим футбольним клубом світу 20-го сторіччя. На його рахунку 65 національних трофеїв: рекордні 34 титули чемпіона Ла Ліги, а також 19 Кубків Короля, 11 Суперкубків Іспанії. Клуб є рекордсменом за кількістю перемог та голів у Лізі чемпіонів (13 разів).
Контекст
Титуловані англійський та німецький клуби провели акції підтримки України.