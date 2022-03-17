ФК "Реал" пожертвовал для беженцев Украины 1 млн евро

Детали

Финансы будут переданы Красному Кресту и партнеру-фонду клуба в Украине. Кроме того, сообщают, что клуб из "Сантьяго Бернабеу" передаст партнерам 13 тысяч предметов одежды и спортивного инвентаря.

Также социальные спортивные школы "Реала" в Украине (в Киеве, Тернополе, Хмельницком) получат часть этих средств.

Указано, что кампания фонда будет оставаться открытой и собирать пожертвования и в дальнейшем.

Справка

"Реал" был признан ФИФА лучшим футбольным клубом мира 20-го столетия. На его счету 65 национальных трофеев: рекордные 34 титула чемпиона Ла Лиги, а также 19 Кубков Короля, 11 Суперкубков Испании. Клуб является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов (13 раз).

Контекст

Титулованные английский и немецкий клубы провели акции поддержки Украины.