ФК "Реал" пожертвовал для беженцев Украины 1 млн евро
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Мадридский "Реал" пожертвовал 1 млн евро для беженцев из Украины, которые вынуждены покинуть страну из-за российской агрессии, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Галактикос".
Детали
Финансы будут переданы Красному Кресту и партнеру-фонду клуба в Украине. Кроме того, сообщают, что клуб из "Сантьяго Бернабеу" передаст партнерам 13 тысяч предметов одежды и спортивного инвентаря.
Также социальные спортивные школы "Реала" в Украине (в Киеве, Тернополе, Хмельницком) получат часть этих средств.
Указано, что кампания фонда будет оставаться открытой и собирать пожертвования и в дальнейшем.
Справка
"Реал" был признан ФИФА лучшим футбольным клубом мира 20-го столетия. На его счету 65 национальных трофеев: рекордные 34 титула чемпиона Ла Лиги, а также 19 Кубков Короля, 11 Суперкубков Испании. Клуб является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов (13 раз).
Контекст
Титулованные английский и немецкий клубы провели акции поддержки Украины.