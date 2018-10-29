ФК "Реал" оголосив про звільнення головного тренера
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Мадридський “Реал” після тривалої серії невдач вирішив звільнити головного наставника Хулена Лопетегі, інформує УНН із посиланням на сайт “вершкових”.
Останньою краплею для президента “галктікос” Флорентіно Переса та іншого керівництва іменитого клубу стала ганебна поразка від “Барселони” (1:5) в 10-му турі Прімери.
У заяві клубу вказано, що даний стан речей і результатів у команді є безпрецедентним, адже вісім гравців “Реалу” номіновані на отримання наступного “Золотого м’яча”.
Виконуючим обов’язки головного наставника колективу тимчасово призначений Сантьяго Соларі.
Зазначимо, що за 4,5 місяці, які “королівський клуб” провів під керівництвом іспанця, “Реал” встиг встановити кілька нових антирекордів. Крім того, після 10-ти турів чемпіонату мадридці знаходяться на 9-й сходинці турнірної таблиці.
Зауважимо, що серія “вершкових” без перемог у чемпіонаті збільшилася до п’яти ігор. У Лізі чемпіонів “Реал” лідирує у своїй групі з шістьма очками після трьох ігор, але одного разу програв московському “ЦСКА”.