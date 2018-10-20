Мадридський "Реал" зазнав другої поспіль поразки у чемпіонаті Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Мадридський “Реал” на “Сантьяго Бернабеу” за присутності трохи більше 63 тисяч глядачів прийняв “Леванте” в іспанській Прімері, передає кореспондент УНН.
У дебюті зустрічі гості здивували титулований іспанський клуб. Невпевнені дії Варана призвели до гольового виходу з воротарем нападника Моралеса, а вже на 13 хвилині гості передували з різницею в два м’ячі, адже все той же Варан зіграв рукою у власному карному. Пенальті реалізував Рохер.
Після серії змін на початку другої половини (з’явилися Бейл, Бензема і Себальос) “галактікос” спромоглися на гол Марсело, але на більше їх не вистачило — 1:2.
Варто відзначити, що мадридці не перемагали в чемпіонаті вже 4 гри поспіль, крім того вони в цій серії програли тричі.
Зауважимо, що між командами різниця за набраними очками сягає лише одного балу — 14 і 13 пунктів, що дозволяє “Реалу” посідати 5 рядок.