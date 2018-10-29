ФК "Реал" объявил об увольнении главного тренера
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Мадридский “Реал” после длительной серии неудач решил уволить главного наставника Юлен Лопетеги, информирует УНН со ссылкой на сайт “сливочных”.
Последней каплей для президента “галктикос” Флорентино Переса и другого руководства именитого клуба стала позорное поражение от “Барселоны” (1:5) в 10-м туре Примеры.
В заявлении клуба указано, что данное состояние вещей и результатов в команде является беспрецедентным, ведь восемь игроков “Реала” номинированы на получение следующего “Золотого мяча”.
Исполняющим обязанности главного наставника коллектива временно назначен Сантьяго Солари.
Отметим, что за 4,5 месяца, которые “королевский клуб” провел под руководством испанца, “Реал” успел установить несколько новых антирекордов. Кроме того, после 10-ти туров чемпионата мадридцы находятся на 9-й строчке турнирной таблицы.
Заметим, что серия “сливочных” без побед в чемпионате увеличилось до пяти игр. В Лиге чемпионов “Реал” лидирует в своей группе с шестью очками после трех игр, но однажды проиграл московскому “ЦСКА”.