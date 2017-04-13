ФК "Полтава" присудили технічну поразку в матчі 1/4 Кубку України

"Відповідне рішення про те, що матч не відбудеться, прийняв директор матчу перед його початком, ґрунтуючись на рішенні спільного засідання Комітету ФФУ з питань безпеки та проведення змагань та з питань стадіонів та дирекції УПЛ, які встановили, що стадіон "Полтави" не готовий по двома критеріями - це, по-перше, неналежна готовність газону, тобто відсутність цілісного ґрунтового покриття. Друге - не було гарантій забезпечення відповідної безпеки", - розпочав відповідальний секретар ФФУ Ігор Грищенко.

"З огляду на невідповідність необхідним вимогам, регламентним документам і з постановою Кабміну і закону України, відповідні органи ФФУ та УПЛ рекомендували не проводити матч на стадіоні "Локомотив", а провести гру на стадіоні ім. Бутовського або на іншому стадіоні. "Полтава" відмовилася це зробити, директор матчу на підставі цього скасував гру, тому було встановлено, що матч не відбувся з вини "Полтави", і клубу зараховано поразку, а "Шахтарю" – перемога", - підсумував відповідальний секретар ФФУ.

Таким чином, 26 квітня в півфіналах Кубка України зустрінуться: "Шахтар" – "Дніпро" і "Миколаїв" – "Динамо".

Як повідомляв УНН, Федерація футболу України заборонила ФК "Полтава" проводити чвертьфінал Кубка України на стадіоні "Локомотив".