ФК "Полтава" присудили техническое поражение в матче 1/4 Кубка Украины

"Соответствующее решение о том, что матч не состоится, принял директор матча перед его началом, основываясь на решении совместного заседания Комитета ФФУ по вопросам безопасности и проведения соревнований и по вопросам стадионов и дирекции УПЛ, которые установили, что стадион "Полтавы" не готов по двум критериям - это, во-первых, ненадлежащая готовность газона, то есть отсутствие целостного грунтового покрытия. Второе - не было гарантий обеспечения соответствующей безопасности", - начал ответственный секретарь ФФУ Игорь Грищенко.

"Учитывая несоответствие необходимым требованиям, регламентным документам и постановлению Кабмина и закона Украины, соответствующие органы ФФУ и УПЛ рекомендовали не проводить матч на стадионе "Локомотив", а провести игру на стадионе им. Бутовского или на другом стадионе. "Полтава" отказалась это сделать, директор матча на основании этого отменил игру, поэтому было установлено, что матч не состоялся по вине "Полтавы", и клуба засчитано поражение, а "Шахтеру" - победа", - подытожил ответственный секретарь ФФУ.

Таким образом, 26 апреля в полуфиналах Кубка Украины встретятся "Шахтер" - "Днепр" и "Николаев" - "Динамо".

Как сообщал УНН, Федерация футбола Украины запретила ФК "Полтава" проводить четвертьфинал Кубка Украины на стадионе "Локомотив" .