ФК "Полтава" присудили техническое поражение в матче 1/4 Кубка Украины

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 44725 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103481 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159005 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117555 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117191 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112952 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104561 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107154 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103641 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154214 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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ФК "Полтава" присудили техническое поражение в матче 1/4 Кубка Украины

ФК "Полтава" присудили техническое поражение в матче 1/4 Кубка Украины

Киев  •  УНН

 • 11255 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. КДК ФФУ на заседании принял решение присудить техническое поражение ФК "Полтава" в матче 1/4 финала Кубка Украины против донецкого "Шахтера", передает УНН со ссылкой на телеканалы "Футбол 1/2".

"Соответствующее решение о том, что матч не состоится, принял директор матча перед его началом, основываясь на решении совместного заседания Комитета ФФУ по вопросам безопасности и проведения соревнований и по вопросам стадионов и дирекции УПЛ, которые установили, что стадион "Полтавы" не готов по двум критериям - это, во-первых, ненадлежащая готовность газона, то есть отсутствие целостного грунтового покрытия. Второе - не было гарантий обеспечения соответствующей безопасности", - начал ответственный секретарь ФФУ Игорь Грищенко.

"Учитывая несоответствие необходимым требованиям, регламентным документам и постановлению Кабмина и закона Украины, соответствующие органы ФФУ и УПЛ рекомендовали не проводить матч на стадионе "Локомотив", а провести игру на стадионе им. Бутовского или на другом стадионе. "Полтава" отказалась это сделать, директор матча на основании этого отменил игру, поэтому было установлено, что матч не состоялся по вине "Полтавы", и клуба засчитано поражение, а "Шахтеру" - победа", - подытожил ответственный секретарь ФФУ.

Таким образом, 26 апреля в полуфиналах Кубка Украины встретятся "Шахтер" - "Днепр" и "Николаев" - "Динамо".

Как сообщал УНН, Федерация футбола Украины запретила ФК "Полтава" проводить четвертьфинал Кубка Украины на стадионе "Локомотив" .

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