ФК "Олександрія" орендував захисника "Шахтаря"

Що відомо

Контракт розрахований до кінця 2021 року.

Деталі

Ігор є вихованцем донецького “Шахтаря”. За молодіжний склад “Шахтаря” провів 53 матчі (1 гол). У сезоні 2016/17 дебютував за “гірників” в матчі Прем’єр-ліги проти “Олександрії”. Грав в командах ФК “Шахтар” та ФК “Маріуполь”.

Нагадаємо

Автор голу за збірну України назвав провальним поєдинок проти Казахстану.