ФК "Олександрія" орендував захисника "Шахтаря"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. ФК "Олександрія" підписав угоду з ФК "Шахтар" (Донецьк) щодо оренди захисника Ігоря Кирюханцева. Про це інформує сайт "Олександрії", передає УНН.
Що відомо
Контракт розрахований до кінця 2021 року.
Деталі
Ігор є вихованцем донецького “Шахтаря”. За молодіжний склад “Шахтаря” провів 53 матчі (1 гол). У сезоні 2016/17 дебютував за “гірників” в матчі Прем’єр-ліги проти “Олександрії”. Грав в командах ФК “Шахтар” та ФК “Маріуполь”.
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