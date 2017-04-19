ФК "Монако" вдруге обіграв "Борусію" і вийшов у півфінал ЛЧ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Футболісти “Монако” вдруге забили три голи у ворота дортмундської “Борусії”, що дозволило французам стати четвертим півфіналістом Ліги чемпіонів, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
До перерви Кіліан Мбаппе і Радамель Фалькао створили солідний заділ для господарів у вигляді двох голів. На початку другого тайму Марко Ройс подарував дортмундцам надію, але всі питання про переможця протистояння зняв Валері Жермен, який вийшов із лави запасних і першим же дотиком відправив м’яч у сітку — 3:1.
Таки чином із загальним результатом 6:3 (3:2, 3:1) французький колектив вийшов до четвірки кращих команд цьогорічної Ліги чемпіонів.
Варто зазначити, що “Монако” пробився у півфінал Ліги чемпіонів вперше з 2004 року.
Додамо, що фінал головного клубного єврокубка відбудеться 3-го червня на стадіоні “Національний” у Кардіффі (Уельс).