ФК "Монако" во второй раз обыграл "Боруссию" и вышел в полуфинал ЛЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Футболисты “Монако” во второй раз забили три гола в ворота дортмундской “Боруссии”, что позволило французам стать четвертым полуфиналистом Лиги чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
До перерыва Килиан Мбаппе и Радамель Фалькао создали солидный задел для хозяев в виде двух голов. В начале второго тайма Марко Ройс подарил дортмундцам надежду, но все вопросы о победителе противостояния снял Валери Жермен, который вышел со скамейки запасных и первым же касанием отправил мяч в сетку — 3: 1.
Таким образом с общим результатом 6: 3 (3: 2, 3: 1) французский коллектив вышел в четверку лучших команд нынешней Лиги чемпионов.
Стоит отметить, что “Монако” пробился в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 2004 года.
Добавим, что финал главного клубного еврокубка состоится 3 июня на стадионе “Национальный” в Кардиффе (Уэльс).