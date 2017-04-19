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ФК "Монако" во второй раз обыграл "Боруссию" и вышел в полуфинал ЛЧ

ФК "Монако" во второй раз обыграл "Боруссию" и вышел в полуфинал ЛЧ

Киев • УНН

 • 21384 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Футболисты “Монако” во второй раз забили три гола в ворота дортмундской “Боруссии”, что позволило французам стать четвертым полуфиналистом Лиги чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

До перерыва Килиан Мбаппе и Радамель Фалькао создали солидный задел для хозяев в виде двух голов. В начале второго тайма Марко Ройс подарил дортмундцам надежду, но все вопросы о победителе противостояния снял Валери Жермен, который вышел со скамейки запасных и первым же касанием отправил мяч в сетку — 3: 1.

Таким образом с общим результатом 6: 3 (3: 2, 3: 1) французский коллектив вышел в четверку лучших команд нынешней Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что “Монако” пробился в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 2004 года.

Добавим, что финал главного клубного еврокубка состоится 3 июня на стадионе “Национальный” в Кардиффе (Уэльс).

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