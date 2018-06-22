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ФК "Маріуполь" проводитиме матчі Ліги Європи в Одесі

ФК "Маріуполь" проводитиме матчі Ліги Європи в Одесі

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. ФК "Маріуполь" прийматиме майбутній поєдинок кваліфікації Ліги Європи в Одесі на стадіоні "Чорноморець", а не на власній арені. Про це йдеться у повідомленні сайту приазовців від віце-президента клубу Андрія Саніна, передає УНН.

“Я хочу виступити з офіційною позицією з приводу стадіону, де наш клуб планує грати домашні ігри UEFA Europe League сезону 2018/2019 — ми змушені планувати, що це буде одеський стадіон „Чорноморець“ наших побратимів — моряків. І причина цього вибору до банальності проста і до сліз образлива — в Маріуполі закритий міжнародний аеропорт, а від найближчого міжнародного аеропорту із Запоріжжя трансфер футбольного шаттла в столицю Приазов’я займає 4 години 45 хвилин, що було зафіксовано інспекцією UEFA”, — наголосив Санін.

Як повідомляв УНН, суперником “Маріуполя” у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи буде шведський “Юргорден”.

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