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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 122180 просмотра

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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ФК "Мариуполь" будет проводить матчи Лиги Европы в Одессе

ФК "Мариуполь" будет проводить матчи Лиги Европы в Одессе

Киев  •  УНН

 • 9115 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. ФК "Мариуполь" будет принимать предстоящий поединок квалификации Лиги Европы в Одессе на стадионе "Черноморец", а не на собственной арене. Об этом говорится в сообщении сайта приазовцев от вице-президента клуба Андрея Санина, передает УНН.

“Я хочу выступить с официальной позицией по поводу стадиона, где наш клуб планирует играть домашние игры UEFA Europe League сезона 2018/2019 — мы вынуждены планировать, что это будет одесский стадион „Черноморец“ наших собратьев — моряков. И причина этого выбора до банальности проста и до слез обидно — в Мариуполе закрыт международный аэропорт, а от ближайшего международного аэропорта из Запорожья трансфер футбольного шаттла в столицу Приазовья занимает 4 часа 45 минут, что было зафиксировано инспекцией UEFA”, — подчеркнул Санин.

Как сообщал УНН, соперником “Мариуполя” во втором квалификационном раунде Лиги Европы будет шведский “Юргорден”.

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