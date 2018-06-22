ФК "Мариуполь" будет проводить матчи Лиги Европы в Одессе

“Я хочу выступить с официальной позицией по поводу стадиона, где наш клуб планирует играть домашние игры UEFA Europe League сезона 2018/2019 — мы вынуждены планировать, что это будет одесский стадион „Черноморец“ наших собратьев — моряков. И причина этого выбора до банальности проста и до слез обидно — в Мариуполе закрыт международный аэропорт, а от ближайшего международного аэропорта из Запорожья трансфер футбольного шаттла в столицу Приазовья занимает 4 часа 45 минут, что было зафиксировано инспекцией UEFA”, — подчеркнул Санин.

Как сообщал УНН, соперником “Мариуполя” во втором квалификационном раунде Лиги Европы будет шведский “Юргорден”.