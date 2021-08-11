ФК "Колос" провів другий матч у Лізі конференцій УЄФА

Деталі

У першому таймі ковалівці зробили ставку на активний початок і зі стартових хвилин розпочали розхитувати оборону казахів. І вже на восьмій хвилині “Колос” створив супер-момент. Золотов знайшов довгою передачею Дієго, бразилець мав забивати, але прострілив у центр на Сітчінаву. Буйволову таки вдалося вибити м’яч з-під ніг нашого форварда. За пару хвилин знову був активним Дієго. Після його навісу з лівого флангу голкіпер господарів Шацкій випередив гравців “Колоса” і забрав м’яч.

Хлопці Руслана Костишина не зупинялися, але підсумок основного часу, як і поєдинку в Україні — 0:0.

В екстра-таймах була акуратна гра, адже велика ціна будь-якої помилки в таких матчах, і гра перейшла у серію пенальті.

У футбольній лотереї героєм став голкіпер казахів Ігор Шацкій, який відбив аж три удари від гравців українського колективу — не забили Анатолій Нурієв, В‘ячеслав Чурко та Александр Павловец.

Доповнення

“Шахтар” пройшов у плей-офф Ліги Конференцій, а “Колос” зосередиться на УПЛ.