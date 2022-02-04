ФК "Колос" орендував двох гравців "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. ФК "Динамо" (Київ) і ФК "Колос" (Ковалівка) досягли домовленості про оренду захисника Дениса Кузика та нападника Євгенія Ісаєнка, передає УНН.
Деталі
"Динамівці" виступатимуть за "Колос" на правах оренди, розрахованої на один рік.
Варто відзначити, що 21-річний Євгеній Ісаєнко вже виступав за клуб із Ковалівки у сезоні 2020/21 (17 матчів, 1 гол), а першу половину поточного сезону провів у одеському "Чорноморці" (19 матчів, 3 голи). 19-річний Денис Кузик також виступав у першій половині сезону 2021/22 в оренді у "Чорноморці" (15 матчів).
Контекст
"Динамо" продовжило переможну ходу на зборах в Туреччині.