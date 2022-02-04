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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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ФК "Колос" орендував двох гравців "Динамо"

ФК "Колос" орендував двох гравців "Динамо"

Київ • УНН

 • 18408 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. ФК "Динамо" (Київ) і ФК "Колос" (Ковалівка) досягли домовленості про оренду захисника Дениса Кузика та нападника Євгенія Ісаєнка, передає УНН.

Деталі

"Динамівці" виступатимуть за "Колос" на правах оренди, розрахованої на один рік.

Варто відзначити, що 21-річний Євгеній Ісаєнко вже виступав за клуб із Ковалівки у сезоні 2020/21 (17 матчів, 1 гол), а першу половину поточного сезону провів у одеському "Чорноморці" (19 матчів, 3 голи). 19-річний Денис Кузик також виступав у першій половині сезону 2021/22 в оренді у "Чорноморці" (15 матчів).

Контекст

"Динамо" продовжило переможну ходу на зборах в Туреччині. 

Українські Національні Новини

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