ФК "Колос" арендовал двух игроков "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. ФК "Динамо" (Киев) и ФК "Колос" (Ковалевка) достигли договоренности об аренде защитника Дениса Кузика и нападающего Евгения Исаенко, передает УНН.
Детали
"Динамовцы будут выступать за "Колос" на правах аренды, рассчитанной на один год.
Стоит отметить, что 21-летний Евгений Исаенко уже выступал за клуб из Ковалевки в сезоне 2020/21 (17 матчей, 1 гол), а первую половину текущего сезона провел в одесском "Черноморце" (19 матчей, 3 гола). 19-летний Денис Кузик также выступал в первой половине сезона 2021/22 в аренде в "Черноморце" (15 матчей).
Контекст
"Динамо" продолжило победное шествие на сборах в Турции.