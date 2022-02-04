ФК "Колос" арендовал двух игроков "Динамо"

Детали

"Динамовцы будут выступать за "Колос" на правах аренды, рассчитанной на один год.

Стоит отметить, что 21-летний Евгений Исаенко уже выступал за клуб из Ковалевки в сезоне 2020/21 (17 матчей, 1 гол), а первую половину текущего сезона провел в одесском "Черноморце" (19 матчей, 3 гола). 19-летний Денис Кузик также выступал в первой половине сезона 2021/22 в аренде в "Черноморце" (15 матчей).

Контекст

"Динамо" продолжило победное шествие на сборах в Турции.