ФК "Карпати" оголосив ім'я наставника на майбутній сезон
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Львівські "Карпати" визначились із спеціалістом, який поведе клуб в наступний сезон в якості головного тренера, пише УНН з посиланням на прес-службу колективу.
Після відставки Фабрі Гонсалеса, Олександр Чижевський прийняв команду і одразу зумів дати результат — під його керівництвом “зелено-білі” перемогли на виїзді “Арсенал-Київ”, а в перехідних матчах здолали луцьку “Волинь” (0:0 та 1:3). Відповідно, саме Олександр Арсенійович Чижевський готуватиме команду до нового сезону.
Також у повідомленні сказано, що інформація про тренерський штаб буде повідомлена згодом.
Нагадаємо, що “леви” зберегли прописку в елітному дивізіоні українського футболу.