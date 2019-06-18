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Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки
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ФК "Карпати" оголосив ім'я наставника на майбутній сезон

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Львівські "Карпати" визначились із спеціалістом, який поведе клуб в наступний сезон в якості головного тренера, пише УНН з посиланням на прес-службу колективу.

ФК "Карпати" оголосив ім'я наставника на майбутній сезон

Після відставки Фабрі Гонсалеса, Олександр Чижевський прийняв команду і одразу зумів дати результат — під його керівництвом “зелено-білі” перемогли на виїзді “Арсенал-Київ”, а в перехідних матчах здолали луцьку “Волинь” (0:0 та 1:3). Відповідно, саме Олександр Арсенійович Чижевський готуватиме команду до нового сезону.

Також у повідомленні сказано, що інформація про тренерський штаб буде повідомлена згодом.

Нагадаємо, що “леви” зберегли прописку в елітному дивізіоні українського футболу.

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