ФК "Карпаты" объявил имя наставника на будущий сезон
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Львовские "Карпаты" определились со специалистом, который поведет клуб в следующий сезон в качестве главного тренера, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу коллектива.
После отставки Фабри Гонсалеса, Александр Чижевский принял команду и сразу сумел дать результат — под его руководством “зелено-белые” победили на выезде “Арсенал-Киев”, а в переходных матчах победили луцкую “Волынь” (0:0 и 1:3). Соответственно, именно Александр Арсеньевич Чижевский готовить команду к новому сезону.
Также в сообщении сказано, что информация о тренерский штаб будет сообщена позже.
Напомним, что “львы” сохранили прописку в элитном дивизионе украинского футбола.