ФК "Карпаты" объявил имя наставника на будущий сезон

После отставки Фабри Гонсалеса, Александр Чижевский принял команду и сразу сумел дать результат — под его руководством “зелено-белые” победили на выезде “Арсенал-Киев”, а в переходных матчах победили луцкую “Волынь” (0:0 и 1:3). Соответственно, именно Александр Арсеньевич Чижевский готовить команду к новому сезону.

Также в сообщении сказано, что информация о тренерский штаб будет сообщена позже.

Напомним, что “львы” сохранили прописку в элитном дивизионе украинского футбола.