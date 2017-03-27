ФК "Іллічівець" підсилився сенегальським півзахисником Р.Гомісом
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Маріупольський "Іллічівець" вніс до заявки на другу частину чемпіонату 22-річного півзахисника з Сенегалу Роже Гоміса. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу маріупольського колективу.
Футболіст перебрався в Маріуполь на правах вільного агента. Новачок колективу виступатиме в "Іллічівці" під п'ятим номером.
Примітно, що Р.Гоміс став першим легіонером з Сенегалу в історії маріупольської команди.
Варто відзначити, що "Іллічівець" з 52 очками лідирує у Першій лізі України та випереджає найближчого конкурента "Верес" на 6 балів.
Довідка УНН: Р.Гоміс народився 20-го березня 1995 в Ніаге (Сенегал). Виступає на позиції опорного півзахисника. Був капітаном молодіжної збірної Сенегалу (U-21). Сенегалець брав участь на чемпіонаті світу-2015 серед збірних U-20. Сенегал зайняв 4-е місце, в плей-офф попутно обігравши збірну України, а Р.Гоміс взяв участь в 6-ти іграх. Також виступав за різні французькі команди з нижчих дивізіонів.
Як повідомляв УНН, захисник "Шахтаря" М.Жичиков перейшов в ФК "Іллічівець".