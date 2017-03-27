ФК "Ильичевец" усилился сенегальским полузащитником Р.Гомисом

Футболист перебрался в Мариуполь на правах свободного агента. Новичок коллектива будет выступать в "Ильичевце" под пятым номером.

Примечательно, что Р.Гомис стал первым легионером из Сенегала в истории мариупольской команды.

Стоит отметить, что "Ильичевец" с 52 очками лидирует в Первой лиге Украины и опережает ближайшего конкурента "Верес" на 6 баллов.

Справка: Р.Гомис родился 20-го марта 1995 года в Ниаге (Сенегал). Выступает на позиции опорного полузащитника. Был капитаном молодежной сборной Сенегала (U-21). Сенегалец участвовал на чемпионате мира-2015 среди сборных U-20. Сенегал занял четвёртое место, в плей-офф попутно обыграв сборную Украины, а Р.Гомис принял участие в 6-ти играх. Также выступал за различные французские команды из низших дивизионов.

Как сообщал УНН, защитник "Шахтера" М.Жичиков перешел в ФК "Ильичевец" .