ФК "Ильичевец" усилился сенегальским полузащитником Р.Гомисом
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Мариупольский "Ильичевец" внес в заявку на вторую часть чемпионата 22-летнего полузащитника из Сенегала Роже Гомиса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу мариупольского коллектива.
Футболист перебрался в Мариуполь на правах свободного агента. Новичок коллектива будет выступать в "Ильичевце" под пятым номером.
Примечательно, что Р.Гомис стал первым легионером из Сенегала в истории мариупольской команды.
Стоит отметить, что "Ильичевец" с 52 очками лидирует в Первой лиге Украины и опережает ближайшего конкурента "Верес" на 6 баллов.
Справка: Р.Гомис родился 20-го марта 1995 года в Ниаге (Сенегал). Выступает на позиции опорного полузащитника. Был капитаном молодежной сборной Сенегала (U-21). Сенегалец участвовал на чемпионате мира-2015 среди сборных U-20. Сенегал занял четвёртое место, в плей-офф попутно обыграв сборную Украины, а Р.Гомис принял участие в 6-ти играх. Также выступал за различные французские команды из низших дивизионов.
Как сообщал УНН, защитник "Шахтера" М.Жичиков перешел в ФК "Ильичевец" .