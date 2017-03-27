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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 120492 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
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11 марта, 14:39 • 131027 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125386 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117731 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106538 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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ФК "Ильичевец" усилился сенегальским полузащитником Р.Гомисом

ФК "Ильичевец" усилился сенегальским полузащитником Р.Гомисом

Киев  •  УНН

 • 9359 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Мариупольский "Ильичевец" внес в заявку на вторую часть чемпионата 22-летнего полузащитника из Сенегала Роже Гомиса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу мариупольского коллектива.

Футболист перебрался в Мариуполь на правах свободного агента. Новичок коллектива будет выступать в "Ильичевце" под пятым номером.

Примечательно, что Р.Гомис стал первым легионером из Сенегала в истории мариупольской команды.

Стоит отметить, что "Ильичевец" с 52 очками лидирует в Первой лиге Украины и опережает ближайшего конкурента "Верес" на 6 баллов.

Справка: Р.Гомис родился 20-го марта 1995 года в Ниаге (Сенегал). Выступает на позиции опорного полузащитника. Был капитаном молодежной сборной Сенегала (U-21). Сенегалец участвовал на чемпионате мира-2015 среди сборных U-20. Сенегал занял четвёртое место, в плей-офф попутно обыграв сборную Украины, а Р.Гомис принял участие в 6-ти играх. Также выступал за различные французские команды из низших дивизионов.

Как сообщал УНН, защитник "Шахтера" М.Жичиков перешел в ФК "Ильичевец" .

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