ФК "Десна" вперше в історії пробився до УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Завдяки нічиїй з ФК "Оболонь-Бровар" у матчі 33 туру Першої ліги України з футболу чернігівська "Десна" достроково стала другим клубом, який поповнить Прем'єр-лігу. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Професійної футбольної ліги.
Футболісти "Десни" двічі виходили вперед завдяки ударам Іллі Коваленка та Євгенія Чепуренка, але представники "Оболоні" відігравалися зусиллями Євгенія Шевченка та Дмитра Скакуна – 2:2.
Таким чином за тур до завершення сезону "Десна" набрала 73 очки і на 6 випередила "Верес", котрий посідає третє місце, що дозволило "Десні" вперше в історії підвищитися у класі.
Варто відзначити, що у поточному чемпіонаті підопічні Олександра Рябоконя не провели жодного матчу в Чернігові через реконструкцію газону на своєму стадіоні.
Нагадаємо, що переможцем Першої ліги достроково став маріупольський "Іллічівець".