ФК "Десна" впервые в истории пробился в УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Благодаря ничьей с ФК “Оболонь-Бровар” в матче 33 тура Первой лиги Украины по футболу черниговская “Десна” досрочно стала вторым клубом, который пополнит Премьер-лигу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Профессиональной футбольной лиги.
Футболисты "Десны" дважды выходили вперед благодаря ударам Ильи Коваленко и Евгения Чепуренко, но представители "Оболони" отыгрывались усилиями Евгения Шевченко и Дмитрия Скакуна - 2:2.
Таким образом, за тур до конца сезона "Десна" набрала 73 очка и на 6 опередила "Верес", который занимает третье место, что позволило "Десне" впервые в истории повыситься в классе.
Стоит отметить, что в текущем чемпионате подопечные Александра Рябоконя не провели ни одного матча в Чернигове из-за реконструкции газона на своем стадионе.
Напомним, что победителем Первой лиги досрочно стал мариупольский "Ильичевец".