ФК "Десна" впервые в истории пробился в УПЛ

Футболисты "Десны" дважды выходили вперед благодаря ударам Ильи Коваленко и Евгения Чепуренко, но представители "Оболони" отыгрывались усилиями Евгения Шевченко и Дмитрия Скакуна - 2:2.

Таким образом, за тур до конца сезона "Десна" набрала 73 очка и на 6 опередила "Верес", который занимает третье место, что позволило "Десне" впервые в истории повыситься в классе.

Стоит отметить, что в текущем чемпионате подопечные Александра Рябоконя не провели ни одного матча в Чернигове из-за реконструкции газона на своем стадионе.

Напомним, что победителем Первой лиги досрочно стал мариупольский "Ильичевец".