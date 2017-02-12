ФК "Дармштадт" А.Федецького переміг дортмундську "Борусію"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Український захисник "Дармштадта" Артем Федецький допоміг своїй команді здобути перемогу над одним із лідерів чемпіонату Німеччини "Борусією" Дортмунд - 2:1. Матч проходив у рамках 20-го туру Бундесліги, передає УНН з посиланням на сайт Бундесліги.
Три очки колективу українця принесли голи Бойда та Чолака. У гостей відзначився Геррейеро.
Наш співвітчизник вийшов у стартовому складі "Дармштадту" і провів на полі 85 хвилин.
Примітно, що дортмундці зазнали першої поразки з 26 листопада минулого року. Їх безпрограшна серія, до якої увійшли шість нічиїх, тривала 10 матчів.
Варто зазначити, що через травму коліна на поєдинок не був заявлений другий українець "Дармштадту" Денис Олійник.
Нагадаємо, що "Дармштадт" з 12 очками залишається останнім колективом турнірної таблиці. "Борусія" маючи 34 пункти знаходиться на 4-му щаблі.
Як повідомляв УНН, у грудні 2016го, німецький футбольний клуб "Дармштадт" звільнив головного тренера