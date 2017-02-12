ФК "Дармштадт" А.Федецкого победил дортмундскую "Боруссию"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Украинский защитник "Дармштадта" Артем Федецкий помог своей команде одержать победу над одним из лидеров чемпионата Германии "Боруссией" Дортмунд - 2: 1. Матч проходил в рамках 20-го тура Бундеслиги, передает УНН со ссылкой на сайт Бундеслиги.
Три очка коллективу украинца принесли голы Бойда и Чолака. У гостей отличился Геррейеро.
Наш соотечественник вышел в стартовом составе "Дармштадта" и провел на поле 85 минут.
Примечательно, что дортмундцы потерпели первое поражение с 26 ноября прошлого года. Их беспроигрышная серия, в которую вошли шесть ничьих, длилась 10 матчей.
Стоит отметить, что из-за травмы колена на поединок не был заявлен второй украинец "Дармштадта" Денис Олийник.
Напомним, что "Дармштадт" с 12 очками остается последним коллективом турнирной таблицы. "Боруссия" имея 34 пункта находится на 4-м ступени.
Как сообщал УНН, в декабре 2016 г, немецкий футбольный клуб "Дармштадт" уволил главного тренера