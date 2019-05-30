ФК "Барселона" продемонстрував рекордний дохід
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Футбольний клуб "Барселона" отримав рекордний прибуток за сезон 2017/18, передає УНН з посиланням на повідомлення ФК в Twitter.
"За 2017/18 рік був отриманий рекордний дохід в розмірі 914 млн євро", - йдеться в повідомленні.
Раніше рекордний показник доходу клубу становив 708 млн євро, він був досягнутий за підсумками сезону 2016/17.
Нагадаємо, за даними ДФС, у 2018 році футболісти і працівники ФК "Динамо" (Київ) задекларували дохід в розмірі близько 170 мільйонів гривень.
При цьому, за даними ЗМІ, дохід ФК "Шахтар" за сезон 2017/18 склав 1,7 млрд гривень, що рівно в 10 разів більше, ніж річний дохід київського клубу.
Як повідомляв УНН, за даними журналіста Сергія Болотникова, столичний клуб "Динамо" роками ухиляється від сплати податків в повному обсязі.
Відбувається це завдяки офшорному фінансуванню ФК і декларуванню мінімальних заробітних плат футболістів, констатують ЗМІ.